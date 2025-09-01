Apple, yeni ürünlerini tanıtacağı Eylül etkinliğine hazırlanıyor. 9 Eylül’de düzenlenecek “Awe-Dropping” etkinliğinde iPhone 17 serisinin yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve yazılım güncellemeleri de teknoloji severlerin karşısına çıkacak.

iPhone 17 serisinin öne çıkan özellikleri

Seride iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air yer alacak. Yeni cihazlarda A19 işlemcisi, 120 Hz ProMotion ekran ve gelişmiş kamera sistemleri öne çıkıyor.

Apple Watch ve diğer ürünler

Etkinlikte yalnızca iPhone değil, Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3 de tanıtılacak. Ayrıca yeni nesil AirPods Pro ve Vision Pro’ya dair güncellemeler de paylaşılacak.

Yazılım ve yapay zeka entegrasyonu

Donanımın yanında yazılım tarafında da yenilikler tanıtılacak. iOS 26, iPadOS, macOS ve visionOS’un Apple Intelligence destekli sürümleri duyurulacak. Böylece yapay zeka tabanlı kişisel asistan özellikleri Apple cihazlarına entegre edilecek.

Satış takvimi

Yeni ürünler için ön siparişlerin 12 Eylül’de başlaması, 19 Eylül’den itibaren ise küresel satışların başlaması bekleniyor. Özellikle iPhone 17 Air modelinin, ince tasarımıyla piyasada ayrı bir ilgi görmesi öngörülüyor.