İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi, Etna'daki yoğun faaliyet nedeniyle bölgeden geçen uçaklar için gece saatlerinde ‘kırmızı kodlu’ bir uyarı yayınladı. Ancak, ilerleyen saatlerde bu uyarı, durumu kontrol altına alındığı için kademeli olarak ‘sarı’ya düşürüldü.

Etna Yanardağı, aktif yapısıyla bilinen ve zaman zaman çevresine büyük zararlar verebilen bir volkan olarak, bölgedeki hava trafiğini de zaman zaman etkileyebilmektedir. Yetkililer, bölgedeki tüm gelişmeleri yakından izleyerek, halkı ve hava yolu şirketlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Volkanik faaliyetlerin zaman zaman artması, Etna'nın çevresindeki yerleşim yerlerinde ve uluslararası uçuşlar üzerinde potansiyel tehlikeler yaratabiliyor. Ancak şu an için Etna'nın patlamalarına bağlı ciddi bir tehdit bulunmuyor.

Yetkililer, bölgedeki halkı ve turistleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirtti. Etna'nın aktif yapısı göz önüne alındığında, bölgedeki volkanik hareketliliklerin devam etmesi bekleniyor.

Etna'nın Geçmişteki Patlamaları ve Bölgede Alınan Önlemler

Etna, geçmişte büyük patlamalarla bilinen bir yanardağ olup, tarihi boyunca birçok kez aktifleşmiştir. 2021 ve 2022 yıllarında da benzer volkanik olaylar yaşanmış, bölgedeki yerleşim yerleri ve hava yolu seferleri kısa süreliğine etkilenmişti. Bu tür olaylar, yerel halk için günlük yaşamda zorluklar yaratırken, bölgeye gelen turistler için de güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Hava koşulları ve volkanik aktiviteler nedeniyle, uluslararası uçuşlar zaman zaman iptal edilebilir veya yön değiştirilebilir. Bölgedeki havaalanı yetkilileri, uçuş güvenliği için gerekli tüm önlemleri almaya devam etmektedir.

Etna'dan gelecek yeni volkanik faaliyetlere dair izlemeler, ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından sıkı bir şekilde yapılmaktadır. Gelişmeleri takip etmek için resmi duyurular ve bilimsel analizler, bölgedeki en son durumu halka bildirecektir.