Antalya’da yaşayan 29 yaşındaki bedensel engelli milli sporcu Serkan Çakmaz, 2015 yılında halter sporuna adım attı. 1,35 metre boyu nedeniyle çevresinin önyargılarına maruz kaldığını söyleyen Çakmaz, “Boyumdan dolayı bana yapamazsın diyen çok oldu ama hedefime ulaştım” sözlerini kullandı. Çakmaz, bugüne kadar 15 Türkiye şampiyonluğu kazandı.

“İlk Yarışmamda 2 Derece Aldım”

Halterle tanışma hikayesini anlatan Çakmaz, antrenörünün kendisini çalıştığı iş yerinde keşfettiğini söyledi. Spora başladıktan sonra hayatının değiştiğini belirten başarılı sporcu, “İlk uluslararası yarışmam Gürcistan’da oldu, orada iki derece aldım. Ardından Türkiye şampiyonlukları geldi” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında Mısır’da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlandığını belirten Çakmaz, “Her gün 3 saat antrenman yapıyoruz, haftada 2 gün dinleniyoruz. Takım arkadaşlarımızla birlikte disiplinli şekilde hazırlanıyoruz. Mısır’da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip derece almak istiyorum" sözleriyle yoğun antrenman temposunu anlattı.

Zor Şartlara Rağmen Büyük Başarı

Antrenörünün aynı zamanda gece bekçisi olduğunu ve malzemeleri kendi imkanlarıyla karşıladığını vurgulayan Çakmaz, salonlarının fiziki şartlarına da değindi. Çakmaz, “Spor salonumuz zaman zaman su baskınlarına maruz kalıyor. Yenilenirse daha büyük başarılar elde ederiz. Hocamız büyük özveriyle bizimle birebir ilgileniyor" dedi.

“Özgüvenim Arttı, Hayatım Değişti”

Spora başlamadan önce çok zayıf olduğunu söyleyen Çakmaz, halterle birlikte hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendiğini anlattı. Çakmaz sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Şampiyon oldukça kendime güvenim arttı. Artık hedefleri olan, ne yaptığını bilen biriyim. Nereden geldiğimizi unutmadan, şampiyonluklara kapılmadan çalışmaya devam ediyoruz.”