ABD’nin en etkili iş insanlarından biri olan Elon Musk, ülkedeki iki partili siyasi düzene karşı sesini yükseltti. Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Musk, ABD Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz’da, X (eski adıyla Twitter) platformunda "Amerikan Partisi’ni kurmalı mıyız?" başlıklı bir anket açarak yeni bir siyasi parti kurma fikrini yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı.

Musk’ın anketi kısa sürede büyük ilgi gördü. Yaklaşık 240 bin kişinin katıldığı ankette, kullanıcıların %62’si "Evet", %38’i "Hayır" yanıtı verdi. Anketle birlikte Musk, “Bağımsızlık Günü, iki partili (bazıları tek partili diyor) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zamandır.” ifadelerini kullandı.

“ABD’nin Ortasındaki %80’i Temsil Etmeliyiz”

Elon Musk, daha önce haziran ayı başında da “Amerikan Partisi” fikrini ortaya atmış ve benzer bir anketle destek toplamıştı. O dönem yaptığı açıklamada, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80’i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80’i aynı fikirde. Bu kaderdir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ile Arası Açıldı

Elon Musk’ın bu çıkışı, ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Musk’ın eski Başkan Donald Trump ile arasının, Kongre’de kabul edilen vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle açıldığı biliniyor. Trump, Musk’ın açıklamalarına yönelik, “Büyük hayal kırıklığı” duyduğunu ifade etmişti.

Musk’ın merkezdeki seçmenleri hedefleyen ve mevcut sistemin dışında kalanları temsil etmeyi amaçlayan yeni siyasi parti girişimi, önümüzdeki seçim sürecinde Amerikan siyasetinde önemli bir dinamik haline gelebilir.