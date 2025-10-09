Che Guevara Kimdir?

Arjantin doğumlu bir doktor olan Ernesto Guevara, 1950'li yıllarda Fidel Castro liderliğindeki Küba Devrimi’ne katılarak adını tüm dünyaya duyurdu. Devrim sonrasında Küba'da ekonomi ve dış ilişkilerde önemli görevler üstlenen Che, daha sonra devrimci mücadeleyi başka ülkelere taşımak için Küba’dan ayrıldı.

Bolivya'daki Son Mücadele ve Ölümü

1966 yılında Bolivya'ya geçerek burada silahlı bir devrim başlatmak isteyen Guevara, 1967 yılında Amerikan istihbaratı destekli Bolivya ordusu tarafından yakalandı. 9 Ekim 1967 tarihinde, yakalanmasından bir gün sonra La Higuera köyünde vurularak öldürüldü. Ölümünden sonra dünya çapında bir efsaneye dönüşen Che Guevara, özellikle gençlik hareketleri ve sosyalist çevreler için bir isyan ve direniş simgesi oldu.

Che Guevara'nın Mirası Bugün Ne Anlama Geliyor?

Che Guevara’nın fikirleri, hâlâ pek çok siyasi hareketin ve sosyal direnişin ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Kapitalizme, emperyalizme ve sömürüye karşı duruşu; adalet, eşitlik ve özgürlük gibi kavramlarla özdeşleşmiş durumda. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında gelişen sol hareketlerde büyük etkisi olan Che, günümüzde bile tişörtlerden duvar resimlerine, mitinglerden sosyal medya kampanyalarına kadar geniş bir yelpazede sembol olarak kullanılmakta.

Che Guevara’nın Unutulmaz Sözleri

“Devrim, bir insanın ruhunda taşınan bir şeydir, kalpte başlar ve eylemle devam eder.”

“Adaletsizliğe karşı tek bir kişinin bile isyanı, insanlık onurunu temsil eder.”

“Ezilenlerin tarafında olmayanlar, zalimlerin safındadır.”

“Her gerçek devrim, önce insanın içinde başlar.”

“Yalnızca romantik olanlar değil, yürekli olanlar da devrimcidir.”

“En büyük silahımız, insanlara olan inancımızdır.”

“İnsan, hayalleri kadar büyüktür.”

“Bir şeyin yapılabileceğini hayal etmek, onu gerçekleştirmeye başlamaktır.”

“Gerçek devrimciyi yönlendiren şey, derin bir sevgi duygusudur.”

“Sevgi olmadan devrim olmaz.”

“Başkasının acısını hissedemeyen biri, devrimci olamaz.”

“Beni öldürebilirsiniz, ama fikirlerimi asla.”

“Ben bir ideayım, beni öldürseler de tekrar doğarım.”

“Bugün ölsek de yarın milyonlarca Che doğacak.”