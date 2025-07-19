Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde yer alan yıldız futbolcu Victor Osimhen transferi, kulübün finansal kaynak arayışları nedeniyle yeni bir boyuta taşındı. Napoli ile yapılan pazarlıklarda banka teminatı istenince, süreçte önce QNB Finansbank yer aldı. Ancak edinilen bilgilere göre, QNB sürecin ortasında teminat mektubunu geri çekti. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Denizbank üzerinden finansal garanti sağladı.

QNB teminatı geri çekti, Galatasaray yeni arayışa girdi

Transfer pazarlıklarının sürdüğü süreçte Napoli yönetimi, Galatasaray’dan banka garantisi talep etti. İlk etapta devreye giren QNB Finansbank, kulübe teminat mektubu sağlayarak süreci başlattı. Ancak son aşamaya gelinmeden, bankanın teminat mektubunu iptal ettiği ve bu nedenle transferin riske girdiği öğrenildi.

Denizbank sürece dahil oldu

QNB’nin çekilmesinin ardından Galatasaray yönetimi, transferi sürdürebilmek adına Denizbank’la temasa geçti. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis’in teminat işlemlerinin Florya’daki Denizbank şubesi aracılığıyla yapılmasını talep ettiği iddialar arasında yer aldı. Bu gelişme, Galatasaray cephesinde sürecin yeniden rayına girmesini sağladı.

Sosyal medyada Denizbank’a boykot çağrısı

QNB’nin çekilme kararı ve sonrasında Denizbank’ın sürece dahil olması, özellikle rakip taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) birçok kullanıcı, “Denizbank’ı boykot ediyoruz” etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar bankanın Galatasaray’a destek vermesini eleştirirken, bazıları ise finansal rekabetin doğallığına dikkat çekti.

Osimhen transferi hala gündemde

Tüm bu gelişmelere rağmen Galatasaray, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in transferinden vazgeçmiş değil. Finansal garantinin sağlanmasının ardından taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılabileceği belirtiliyor. Osimhen’in bonservisi yaklaşık 100 milyon Euro seviyesinde bulunuyor ve Galatasaray bu transferi sponsor destekli özel bir yapılandırmayla gerçekleştirmeyi planlıyor.