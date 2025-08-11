Olayın ardından, Danla Biliç'in eski erkek arkadaşı Berk Çetin, 1 Haziran 2025'te ikinci kez gözaltına alındı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamede, Danla Biliç'in karakola giderek Çetin'in kendisini daha önce darbettiğini ve bu konuda ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü belirttiği ifade edildi.

Darbenin Detayları ve Çetin’in Savunması

Berk Çetin, olayla ilgili ifadesinde, anlık bir sinirle Biliç’i ittiğini ancak ona yumruk atmadığını söyledi. Ancak olay yeri kamera görüntüleri incelendiğinde, Çetin’in Biliç’in kafasına ve yüzüne vurduğunun tespit edildiği belirtildi. Çetin’in, Biliç’i darbederek yaralanmasına sebep olduğu ve uzlaştırma girişiminin olumsuz sonuçlandığı da iddianamede yer aldı.

Hapis Cezası Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Berk Çetin'in 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.