Muğla Fethiye’de hizmet veren bir dalış okulu, Anneler Günü'ne özel su altında gerçekleştirdiği çekimle dikkat çekti. Dalış eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Furkan Hündür ve Niky Grey, Dalyan Koyu'nda 5 metre derinliğe dalarak, 'Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun' yazılı döviz açtı. O anlar, su altı kamerasıyla kaydedilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Görüntülerde temsili olarak dalgıç Önder Diktaş, Slovenyalı kadın dalgıç Niky Grey'in elini öpüp, çiçek ve hediye vermesi yer alıyor.

Kaynak: DHA