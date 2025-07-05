Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlanmasıyla birlikte Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini ifade ederken, Gazze’deki insani durumu da gündeme getirdi ve bölgedeki ateşkes çabalarının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi’nden dönerken yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geleceği için çok önemli olan "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru ilerlediklerini belirtti. Erdoğan, PKK'nın silah bırakması sürecinin hızlanmasıyla birlikte ülkenin her alanda güvenliğini ve kalkınmasını artıracağına inandıklarını söyledi.

Zirveye katıldığını hatırlatan Erdoğan, Azerbaycan'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye'nin ekonomik işbirliğini ve bölgesel entegrasyonu güçlendirmeyi hedeflediğini dile getirdi. Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın etkinliğini artırmak için önerilerde bulunduğunu ve 2035 Vizyon Belgesi'ni tartıştıklarını söyledi. Ayrıca Erzurum'un 2025'te Turizm Başkenti seçilmesini ve Erzurum'daki turizm işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Terörsüz Türkiye İçin Adımlar Atılıyor



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım ilerlediğini ifade etti. Terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlanmasıyla bu hedefe daha yakın olduklarını belirten Erdoğan, “Silahın, kanın, gözyaşının milletimizin gündeminden çıkmasıyla önümüzde yepyeni bir kapı ardına kadar açılacak” dedi.

Cumhurbaşkanı, DEM Parti heyetini de kabul edeceğini ve bu görüşmelerde terörsüz bir Türkiye için atılacak adımları detaylı şekilde ele alacaklarını belirtti. Ayrıca, bu sürecin provokasyonlardan uzak, dikkatlice izleneceğini ve adımların titizlikle atılacağını ifade etti.

Gazze İçin Diplomatik Çabalar Sürüyor



Gazze'deki insani duruma değinen Erdoğan, bu konuda diplomatik girişimlerin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Gazze'nin kaybedecek vakti olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, insanlık dramının görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Erdoğan, ABD ile yaptığı görüşmelerde Gazze’ye müdahale etmelerini ve İsrail’e karşı baskı kurmalarını istedi. Ayrıca, Gazze'ye insani yardımların en hızlı şekilde ulaştırılabilmesi için Türkiye’nin gerekli desteği verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze’deki saldırılarının "soykırım" olarak nitelendirilebileceğini belirterek, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ve Türk Kızılay'ı aracılığıyla insani yardım koridorları açmak için çaba sarf ettiğini söyledi. Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşası ve altyapısının onarılması için uluslararası toplumun hızla adım atması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel ve uluslararası meselelerde Türkiye’nin güçlü bir liderlik sergilediğini belirtti. "Terörsüz Türkiye" hedefinde attıkları adımların hem güvenlik hem de toplumsal barış için kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, Gazze'deki insani trajediye çözüm bulunması için de diplomatik çabaların süreceğini söyledi. Türkiye, hem iç güvenliği hem de dış politika alanındaki etkinliği ile bölgesel barışa katkıda bulunmaya devam edecek.