CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993’te terör örgütü tarafından gerçekleştirilen ve 33 sivilin hunharca katledildiği katliamın 31. yıldönümünde sosyal medya platformu X hesabından bir mesaj paylaşımı yayımladı.

Tanal paylaşımında, insanlık dışı saldırıda yaşamını yitirenleri rahmetle andığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993’te yaşanan insanlık dışı katliamın üzerinden yıllar geçti. Terör örgütü tarafından 33 sivilin hunharca katledildiği, köyün ateşe verilip yok edilmeye çalışıldığı o kara gece, hafızalardan silinmedi; yüreklerdeki acısı ilk günkü gibi taze. Başbağlar’da yitirdiklerimizi rahmetle anıyor, adalet, kardeşlik, barış ve vicdan çağrımızı yineliyoruz.”

Erzincan’ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993’te yaşanan insanlık dışı katliamın üzerinden yıllar geçti.



Terör örgütü tarafından 33 sivilin hunharca katledildiği, köyün ateşe verilip yok edilmeye çalışıldığı o kara gece, hafızalardan silinmedi;… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) July 5, 2025