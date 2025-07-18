Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Süveyda’dan çekilmesinin ardından yaşanan çatışmaların, bölge genelinde tehdit oluşturduğunu vurguladı. Erdoğan, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Suriye’de istikrarın sağlanması ve ülkenin yeniden inşası sürecine katkı sunma hedefini dile getirdi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Erdoğan, üçüncü tur müzakerelerin başlamasının önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.