İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisinde yapılan başkan vekilliği seçiminde CHP’nin adayı Güngör Geçer seçildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde düzenlenen oylamada, CHP’li Güngör Geçer ile Cumhur İttifakı’nın adayı Abdullah Avcı yarıştı.

İlk turda Güngör Geçer 46, Abdullah Avcı 30 oy aldı. 2 oy geçersiz sayıldı.

İkinci turda Geçer 46, Avcı 31 oy aldı; 1 oy geçersiz sayıldı.

Üçüncü turda Güngör Geçer 45, Abdullah Avcı 31 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

Üç turun ardından salt çoğunluğu sağlayan CHP’li Güngör Geçer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Güngör Geçer: “Hizmetin Aksamaması İçin Çalışacağız”

Seçimin ardından belediye meclisinde konuşan Güngör Geçer, yargı sürecine ilişkin temennilerini dile getirerek şunları söyledi:

“Adil ve şeffaf bir yargılama süreci sonunda Sayın Zeydan Karalar’ın ve diğer belediye başkanlarının görevlerine döneceğine inanıyoruz. Adana'nın ortak payda olduğunu biliyor ve bu süreçte hizmetlerin aksamaması için iş birliği ve diyaloğu esas alacağız.”

Geçer, görevi süresince belediye çalışmalarının devamlılığına dikkat çekeceklerini ifade ederek, “Mevcut projelerin halk yararına olacak şekilde sürdürüleceğini ve tüm meclis üyeleriyle birlikte kentin yönetiminde ortak aklın gözetileceğini” belirtti.

Konuşmasında şeffaflık, katılımcılık ve adalet ilkelerine bağlı kalacaklarını vurgulayan Geçer, Zeydan Karalar’ın yeniden görevine dönmesini beklediklerini sözlerine ekledi.