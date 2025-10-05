Sonbahar ve kış aylarında artış gösteren orta kulak iltihaplarının çocuklarda geçici işitme kaybına yol açabileceğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım, hastalığın nedenlerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını anlattı.

Orta kulak iltihabı, özellikle küçük çocuklarda sık görülen ve zaman zaman geçici işitme kaybına neden olabilen bir sağlık sorunu. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Çalım, orta kulak enfeksiyonlarının nedenlerini, risk faktörlerini ve tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Orta kulağın hava dolu bir boşluk olduğunu ve bu boşluğun iltihapla dolmasının orta kulak enfeksiyonu olarak tanımlandığını söyleyen Prof. Dr. Çalım, özellikle 6 ay ile 2 yaş arası çocuklarda daha sık görülen bu durum olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Çalım, “Orta kulakla burun boşluğu arasındaki tüpün fonksiyonu, boyutu ve şekli açısından küçük çocuklar risk altında oluyor. Orta kulak, kulağımızın işitmesini sağladığı için burada oluşan iltihaplar geçici işitme kayıplarına yol açabiliyor” dedi.

MEVSİMSEL ARTIŞ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Orta kulak iltihaplarının özellikle sonbahar ve kış aylarında arttığını vurgulayan Prof. Dr. Çalım, “Alerjenler ve polenlerin mevsim geçişlerinde artması, hava kirliliği ve sigara dumanına maruz kalmak da etkiliyor. Anne babası sigara içen çocuklarda orta kulak iltihabı daha sık görülüyor. Bu yüzden ailelerin çocuklarını pasif içicilikten koruması çok önemli” diye konuştu.

BELİRTİLER VE KORUNMA YOLLARI

Çocuklarda sık görülen belirtiler arasında kulakta ağrı, kulağı çekiştirme, huzursuzluk, sık ağlama ve uyku bozukluğu olduğunu belirten Prof. Dr. Çalım, erişkinlerde ise kulakta basınç artışı ve işitme azalmasının yaygın olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çalım, Sigara dumanından uzak durmak, kalabalık ortamlarda hastalık döneminde çocukları korumak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak büyük öneme sahip” dedi.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Orta kulak enfeksiyonlarının tedavisi başarısız olduğunda cerrahi müdahale gerekebildiğini belirten Prof. Dr. Çalım şunları söyledi:

“Bazı durumlarda kulak tüpü uygulanarak sıvı boşaltılır, orta kulak basıncı dengelenir ve orta kulak fonksiyonu yeniden kazanılır. Zamanla tüp kendiliğinden düşer ve kulak zarı kendiliğinden kapanır.”