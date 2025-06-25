Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Arakçi, bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgi vererek, İsrail ve ABD’nin İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ciddi ihlali anlamına geldiğini ifade etti. İran’ın bu saldırılara karşı başka bir seçeneği kalmadığını ve meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Arakçi, İran ile İsrail arasında kısa süre önce varılan ateşkese rağmen durumun hala istikrarsız ve kırılgan olduğunu belirtti.

İsrail’in işgali durdurması halinde gerçek anlamda müzakerelerin başlayabileceğini dile getiren Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın saldırıyı açıkça kınadığını hatırlatarak, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin de yapıcı bir rol üstlenmesini umduklarını söyledi. İran’ın adil tutumlarını anlayışla karşıladığı ve desteklediği için Çin’e teşekkür eden Arakçi, Çin tarafıyla yakın koordinasyonu korumaya hazır olduğunu bildirdi. Arakçi, Çin'in mevcut krizin yatıştırılmasında daha büyük bir rol üstlenmesini arzu ettiklerini de ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin’in her zaman Orta Doğu’da barışın inşası ve istikrarın korunmasından yana olduğunu belirtti. Wang, Devlet Başkanı Şi Cinping’in mevcut krizle ilgili ortaya koyduğu dört maddelik tutumun, Çin’in adil, yapıcı ve tarafsız yaklaşımını yansıttığını vurguladı.

Wang, Çin’in İran’ın ulusal egemenliği ile güvenliğini koruma hakkını desteklediğini, ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı’nın ateşkes çağrısını ve barış yönünde ortak duruşunu olumlu karşıladıklarını söyledi. Görüşmede Wang Yi, Çin vatandaşlarının tahliyesi konusunda sağladığı destek için İran’a teşekkürlerini de iletti.