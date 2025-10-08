Türk sinemasının efsane ismi İlyas Salman, Antalya Kepez’de yer alan Dokumapark Araba Müzesi’ni ziyaret etti. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün davetiyle gerçekleşen ziyarette, Salman yıllar önce başrolünde oynadığı ve hafızalara kazınan ‘Çiçek Abbas’ filmindeki minibüsü yeniden gördü.

Minibüse binerek eski günleri anımsayan İlyas Salman, filmden unutulmaz replikleri canlandırdı. Başkan Kocagöz ile birlikte sahneleri yeniden yaşatan Salman, izleyicilerden büyük alkış aldı. Müze ziyaretçileri ise bu özel ana tanıklık ederken bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlyas Salman: “Çiçek Abbas Benim İçin Çok Özel”

Duygularını paylaşan İlyas Salman, ‘Çiçek Abbas’ filmiyle ilgili şunları söyledi:

“Bu araba Alibeyköy-Aksaray hattında bir yıl boyunca gidip geldi. Acemiliğimi bu arabada yendim, araba kullanmayı öğrendim. Hayatım boyunca hep yönetildim. Ama ilk kez kendimi yönettiğim bir işin içindeydim. ‘Çiçek Abbas’ filmi benim için çok özel. Başkan Mesut Kocagöz’e bu güzel jesti için ne kadar teşekkür etsem az.”

Mesut Kocagöz: “İlyas Salman Hepimize İlham Oldu”

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ise İlyas Salman’a duyduğu hayranlığı şu sözlerle ifade etti:

“İyi ki varsınız. Allah size uzun ömür versin. Türkiye’de hiçbir zaman unutulmayacak bir sanatçısınız. Çocukluğumuzda sizi izlerken heyecanlanırdık, gençlerimize hâlâ ilham veriyorsunuz. Bu müzeyi oluşturan ve katkı sunan herkese de ayrıca teşekkür ederim.”

Dokumapark Araba Müzesi, Sinema ve Nostaljiyi Buluşturdu

Antalya Kepez’de yer alan Dokumapark Araba Müzesi, hem nostaljik araçları hem de Türk sinema tarihine ışık tutan özel koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. İlyas Salman’ın Çiçek Abbas minibüsünü yeniden kullanması, müzenin sinemaseverler için de ne kadar özel bir mekân olduğunu bir kez daha gösterdi.