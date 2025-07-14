CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla ilgili, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum; derhal bu sınavın sonuçlarını, eğer tüm öğrenciler için olmuyorsa o zaman ilk 10 bine giren çocukların kişisel bilgileri kapalı olacak şekilde hangi il, ilçe ve okuldan geldiklerini açıklayacaksınız. Sınavın üzerinde bir kara leke, çocukların ömürleri boyunca hatırlayacakları bir kötü anı veya travma yaratmak istemiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız hemen yayımlayacaksınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özçağdaş, 23 yıllık AK Parti iktidarı boyunca sınav sisteminin sürekli olarak değiştirildiğini belirtti ve tüm Milli Eğitim bakanlarının bir önceki bakanı suçladığını söyledi. Suat Özçağdaş, "Günlerdir konuştuğumuz yeni bir skandal ile karşı karşıyayız. Bu sınavlar 2 oturumda gerçekleşiyor. 1'inci oturumda 50 soruluk sözel, 2'nci oturumda 40 soruluk sayısal sorular var. Yaklaşık 2,5 saat sürüyor ve LGS'ye bu yıl 963 bin 142 öğrenci girdi. Bu yılki sınavlarda geçmiş yıllarda hiç olmadığı kadar çok çocuk tam puan aldı. 719 çocuğumuz tam puan aldı, 5 bine yakın öğrencinin ise 1 ya da 2 yanlışla sınavı tamamladığı konuşuluyor. Yusuf Tekin göreve başladığı günden bu yana LGS istatistiklerini yayımlamadığı ve tam bir karartma uyguladığı için istatistiklerin ne olduğunu bilemiyoruz. Sınav sorularının, zor olduğunun söylendiği bir yılda geçen yıla göre 2 kat, tüm zamanların en çok 1’incisi ile çok sayıda öğrencinin 1 ya da 2 yanlışla sınavı tamamladığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SORULARININ ORTALIKTA GEZİYOR OLMASI SORU İŞARETİ'

LGS sınavı sürerken soruların WhatsApp ortamında yayıldığını öne süren Özçağdaş, "Sınav bitmeden sorularının orijinal pdf halinde il il, mahalle mahalle ortalıkta geziyor olması, bazı kişilerin çok şüpheli bir şekilde; örneğin 1 yıl önce yapılan sınavlarda tam puan alan çocukların bazı siyasilerin yakınları olması başlı başına soru işareti oluşturuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise dar kliğiyle birlikte sorumluluklarından başka her şeyle uğraşıyor ve bu yaşananlar için, 'Bunlar olur' diyor. 1 milyona yakın öğrencinin hayallerini çalamazsınız, çaldırtmayız. Siz oraya çöreklenmiş cihannüma yapısıyla bu ülkenin geleceğini çalamazsınız, buna izin veremeyiz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sesleniyorum; derhal bu sınavın sonuçlarını, eğer tüm öğrenciler için olmuyorsa o zaman ilk 10 bine giren çocukların kişisel bilgileri kapalı olacak şekilde hangi il, ilçe ve okuldan geldiklerini açıklayacaksınız. Sınavın üzerinde bir kara leke, çocukların ömürleri boyunca hatırlayacakları bir kötü anı veya travma yaratmak istemiyorsanız ve kendinize güveniyorsanız hemen yayımlayacaksınız. Bu da yetmez; LGS istatistiklerini sizden önce 8 bakanın yaptığı gibi kamuoyuyla paylaşacaksınız" diye konuştu.