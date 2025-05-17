Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkent sokaklarında CHP'nin otobüsü ile dolaşarak, 19 Mayıs günü Anıtkabir'de olunacağının duyurusunu yaptı. CHP yaptığı bu duyuruda vatandaşları Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna Anıtkabir'e davet etti.

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Ayrıca CHP yaptığı çağrılarda, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarih olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları Anıtkabir'e davet etti. Partinin yetkilileri, bu özel günde Atatürk’ün huzurunda olmanın, tüm Türk milletinin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasının önemini vurguladı.

Muhabir: Melisa Sapaz