Yılmaz, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların arttığını, yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgarın birleşmesiyle yangın riskinin katlandığını söyledi. Bu kapsamda, geçmiş yıllarda yaşanan orman yangınlarının nedenlerinin veri analizleriyle incelendiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Yangın Yönetim Merkezimiz anlık verilerle çalışıyor, riskli bölgeler anında tespit edilerek hızlı önlem alınıyor.”

Raylı Sistemler, Elektrik Hatları, Piknik Alanları İçin Yeni Önlemler

Riskli bölgelerde tüm kurumların iş birliği içinde hareket ettiğini söyleyen Yılmaz, alınan bazı somut önlemleri şöyle sıraladı:

Demir yolları: Riskli dönemlerde kıvılcım tehlikesine karşı seferler geçici olarak durdurulacak.

Elektrik hatları: Ek güvenlik önlemleri alınacak.

Piknik alanları: Riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak.

Bu alanların ayrıca İHA’larla (insansız hava aracı) takip edildiğini belirten Yılmaz, "Sadece yangın çıktığında değil, çıkmadan önce de önlem alıyoruz. Böylece hem doğamızı hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyoruz" dedi.