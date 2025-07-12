Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangına çok sayıda orman işçisi, itfaiye aracı ve destek ekibinsevk edildiği belirtildi. Yoğun müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

40 Hektarlık Ormanlık Alan Zarar Gördü

Yangınla ilgili valilik açıklamasında, yaklaşık 40 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerden Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, sıcak hava ve rüzgârın etkili olduğu günlerde vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve izmarit atılmaması uyarıları yinelendi.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, il jandarma ve orman yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay Tarihi: 10 Temmuz 2025

Bölge: Çeltikbaşı Mevkii, Ilgaz / Çankırı

Zarar Gören Alan: Yaklaşık 40 hektar