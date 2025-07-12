Prof. Dr. Akçam, bugüne kadar yaklaşık 350 çocuk hastadan yabancı cisim çıkardıklarını belirtti. Çoğu vakanın oyun çağındaki çocuklar olduğunu vurgulayan Akçam, “Yemek borusunda kalan cisim nedeniyle yutkunamayan, sürekli salya akıtan ya da soluk borusuna kaçan cisim nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan çocuklar görüyoruz” dedi.

En Çok Yutulan Cisim: Madeni Para

En sık karşılaşılan yutulan cisimlerin başında madeni para geldiğini belirten Prof. Dr. Akçam, “Ayrıca saat pili, mıknatıs, küçük oyuncak parçaları da yutulabiliyor. Soluk borusuna kaçtığında bu cisimler ani boğulma ve ölüm riskini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Yabancı Cisim Yutulmasının Tehlikeleri

Prof. Dr. Akçam, yutulan kesici ve delici nesnelerin, damar yırtılması, organ delinmesi, enfeksiyon, zehirlenme ve ani boğulma gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. Cam ve plastik gibi maddelerin röntgenle görüntülenemediğini de belirten Akçam, “Endoskopiyle tespit edip, acil müdahale gerektiren birçok vakayı hayatla buluşturduk” dedi.

Ailelere Hayati Uyarılar

Çocukların ulaşabileceği yerlerde küçük nesnelerin bırakılmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Akçam, özellikle metal para, mıknatıs, toka, pil ve takı gibi cisimlerin tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Akçam, şu uyarılarda bulundu:

“Çocukların omzuna takı, kıyafetlerine çatal iğne iliştiriliyor. Bunlar çekilip ağıza götürülebiliyor. Temizlik malzemeleri de çocukların ulaşamayacağı yerlerde olmalı. Bu gibi basit önlemler, hayati tehlikeleri önleyebilir.”

Uzmanlardan Uyarı: “Bir Gözden Kaçan Nesne, Hayat Karartabilir”

Yutulan yabancı cisim vakalarında erken müdahalenin önemine değinen Akçam, ebeveynlerin çocuklarının hareketlerini yakından takip etmeleri gerektiğini belirtti. “Kapıdan giren çocuk, ameliyathaneye süratle alınıp hayata döndürülebiliyor. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Önlem almak hayat kurtarır” diye konuştu.