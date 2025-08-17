Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos günü başlayan orman yangını, ikinci gününe girerken kontrol altına alınamadı. Sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte ekipler, havadan ve karadan müdahaleye yeniden başladı.

Yangın, ilçeye bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgârın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir ormanlık alanı tehdit ederken, bölgedeki bazı tarım arazileri ve kırsal evler için de risk oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekipler, gece boyunca kara araçlarıyla çalışmalarını sürdürürken, sabah saatlerinde yangına müdahale yeniden başlatıldı.

ihmalkârlık ormanlarımızı yakıyor!

Öte yandan, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda yangına müdahalenin yetersiz olduğu ve bölgedeki koordinasyonun zayıf kaldığına dair eleştiriler de gündeme geldi. Uzmanlar ise, yangınların bu denli büyümesinde bilinçsiz piknik ateşleri, sigara izmaritleri ve tarımsal anız yangınları gibi ihmalkârlıkların etkili olduğuna dikkat çekiyor.