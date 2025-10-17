İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Can Holding soruşturması kapsamında 17 Ekim sabahı ikinci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanı Kenan Tekdağ ve Şakir Can’ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilere “suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama” suçlamaları yöneltiliyor.

Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği, bazı şüphelilerin yurt dışında olduğu öğrenildi.