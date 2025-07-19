İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Fenerbahçe’nin Inter’e 20 milyon Euro’luk teklif sunmaya hazırlandığını yazdı. Haberde, kulübün yıldız futbolcuyu ikna etmek için kaptanlık pazubandını bile önerebileceği ifade edildi. Teknik direktör Jose Mourinho’nun da bu transfere onay verdiği, Hakan’ı takımda görmek istediği aktarıldı.

Ancak Inter cephesi, transfer için 25 milyon Euro gibi daha yüksek bir bonservis talep ediyor. Görüşmelerin bu noktada nasıl ilerleyeceği merak konusu.

Galatasaray Defteri Kapanıyor mu?

Öte yandan, Hakan Çalhanoğlu'nun uzun süredir adı anıldığı Galatasaray ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığı bildirildi. Türk basınına yansıyan haberlere göre, Inter’in yüksek bonservis beklentisi, Galatasaray cephesini geri adım atmak zorunda bıraktı.

Dikkat çeken bir gelişme de sosyal medyadan geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu’nun Galatasaray Spor Kulübü’nü takip etmeyi bırakması, transferin rafa kalktığı yorumlarına neden oldu.