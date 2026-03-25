Türkiye Ormancılar Derneği, “Ben Atatürk Orman Çiftliği” belgesel film gösterimi ve “Bozkırdan Direnişe: Atatürk Orman Çiftliği” paneli ile AOÇ’nin tarihî, hukuki ve ekonomik boyutlarını gündeme taşıyor. Etkinlik, 28 Mart 2026 günü saat 14:30’da Kızılay’daki Türkiye Ormancılar Derneği Konferans Salonu’nda (Tuna Cad. No: 5/9, 4. Kat) gerçekleşecek.

Program Akışı

14:30 – 14:40: Açılış Konuşmaları

Açılış Konuşmaları 14:40 – 15:00: Atatürk Orman Çiftliği Belgeseli Gösterimi

15:00 – 15:40: Tezcan Karakuş Candan – "Ben Atatürk Orman Çiftliği: Kamusal Alan ve Ulusal Bellek Ekseninde Bir Mimari, Hukuk ve Direniş Analizi"

15:40 – 16:00: Ara

16:00 – 16:45: Doç. Dr. İhsan Seddar Kaynar – "Cumhuriyet'in Ankara'daki İktisadi Bağımsızlık Laboratuvarı AOÇ: Milli İktisattan Devletçiliğe İktisat Politikalarındaki Kırılmalar ve Günümüz Tarım ve Ormancılık Politikalarında Tüketim ve Rant Düzenine Geçiş"

16:45 – 17:15: Hüseyin Aytaç – "Ormanların Görünmeyen Ekonomisi ve Kurumsal Belleğin Tasfiyesi"

17:15 – 17:30: Genel Değerlendirme