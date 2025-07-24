28 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, Boluspor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Erdal Bayrak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla resmi sözleşmeye imza attı.

Barış Alıcı Boluspor’da Yeni Bir Sayfa Açıyor

Profesyonel kariyerinde daha önce Fenerbahçe, Altınordu, Yeni Malatyaspor ve Kocaelispor gibi önemli takımlarda forma giyen Barış Alıcı, artık Boluspor formasıyla 1. Lig’de mücadele edecek. Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezonda hedeflerimize ulaşmak adına kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Barış Alıcı’ya hoş geldin diyor, Boluspor forması altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Boluspor Transferde Hız Kesmiyor

Yeni teknik heyetle birlikte sezona güçlü bir giriş yapmayı hedefleyen Boluspor, kadrosuna kattığı Barış Alıcı gibi tecrübeli isimlerle taraftarlarına umut veriyor. Boluspor, yeni sezonda Süper Lig hedefi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürecek.