Mayıs ayının ilk haftası, bilim ve teknoloji dünyasında çarpıcı gelişmelere sahne oldu.

Uzay araştırmalarından yapay zekâya, enerji dönüşümünden biyoteknolojiye kadar birçok alanda önemli adımlar atıldı. İşte haftanın öne çıkan bazı başlıkları:

1.⁠ ⁠Avrupa’dan Bilime Dev Yatırım: 500 Milyon Euro

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 5 Mayıs’ta Paris’te yaptığı açıklamada, Avrupa’yı bilim ve inovasyonun merkezi haline getirmek amacıyla 2025-2027 yılları arasında 500 milyon euroluk bir fon paketi duyurdu. Bu girişim, özellikle ABD’deki bilim insanlarının Trump yönetiminin politikalarından duyduğu memnuniyetsizlikle Avrupa’ya çekilmesini hedefliyor. Von der Leyen, AB ülkelerinin Ar-Ge yatırımlarını 2030’a kadar GSYİH’nin %3’üne çıkarması çağrısında bulundu.

2.⁠ ⁠Havalimanlarında Atık Su Takibi ile Pandemi Erken Uyarı Sistemi

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Muhafazakâr Parti lideri Lord Hague, havalimanlarında atık su izleme sistemlerinin kurulmasını önerdi. Bu sistem, COVID-19 pandemisi sırasında etkili olmuştu ve gelecekteki biyolojik tehditlerin erken tespiti için kritik bir araç olarak görülüyor. Ayrıca, ülke genelinde atık su verilerine dayalı bir sağlık tahmin sistemi kurulması da öneriliyor.

3.⁠ ⁠CERN’de Böceklerin Evrimi Yüksek Çözünürlükte İnceleniyor

İngiltere’deki Diamond Light Source senkrotron tesisi, böceklerin anatomisini yüksek çözünürlükte incelemek için X-ışını teknolojisini kullanıyor. Bu yöntem, böceklerin evrimsel ve ekolojik geçmişini anlamada devrim niteliğinde. Doğal Tarih Müzesi’nden Prof. Anjali Goswami liderliğindeki ekip, bu teknolojiyle milyonlarca böcek örneğini analiz etmeyi planlıyor.

4.⁠ ⁠Amazon’dan Yapay Zekâ Atılımı

Amazon, 2025 yılında yapay zekâ ve makine öğrenimine olan yatırımlarını artıracağını duyurdu. Şirket, yapay zekâyı müşteri deneyimini iyileştirmek, veri analitiğini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, yapay zekâ destekli inovasyonlarla e-ticaret deneyimini daha da kişiselleştirmeyi hedefliyor.

5.⁠ ⁠2025’in Uzay Görevleri: Tianwen-2 ve Dream Chaser

Çin’in Tianwen-2 misyonu, Mayıs 2025’te Dünya’ya yakın asteroit Kamooalewa’dan örnek toplamak üzere fırlatılacak. Bu görev, Güneş Sistemi’nin oluşumu hakkında yeni bilgiler sunabilir. Ayrıca, Sierra Space’in geliştirdiği Dream Chaser uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşımak için ilk görevine çıkacak. Bu araç, gelecekte astronot taşımacılığı ve uzay turizmi için de kullanılabilir.

Sonuç:

Bu hafta, bilim ve teknoloji alanında atılan adımlar, insanlığın bilgiye olan açlığını ve evreni anlama çabasını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzayın derinliklerinden laboratuvarlara kadar uzanan bu keşifler, geleceğe dair umutlarımızı ve merakımızı canlı tutuyor.