UNİCEF ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) işbirliğiyle Sincan AYM'de "Uluslararası Oyun Günü" coşkuyla kutlandı. Yaz tatilinin hazır yaklaşması sebebiyle yapılan etkinlikte, animasyon, sihirbazlık, tiyatro, konser, balon katlama gibi etkinlikle eğlendi. Katılımıın yoğun olduğu etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

ABB'nin kendi resmi hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle: UNICEF iş birliğiyle “Uluslararası Oyun Günü”nü çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutladık. Sincan AYM’de düzenlenen oyun şenliğinde animasyon gösteriminden sihirbazlık gösterisine, tiyatrodan balon katlamaya, bubble gösterisinden çocuk şarkıları konserine kadar birbirinden eğlenceli etkinliklerle minikler doyasıya eğlendi. Çocukların mutlu olduğu bir Ankara için çalışmaya devam ediyoruz." denildi.