Geçtiğimiz günlerde, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu, iş insanı Bülent Yaşar hayatını kaybetti. Yaşar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, yaptığı açıklamada kendisini arayıp soran ve destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Yaşar açıklamasında ilk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e ve diğer belediye başkanlarına, siyasilere teşekkür etti.

Yaşar'ın açıklaması şu şekilde; "Kıymetli evladım Bülent Yaşar'ı genç yaşta yitirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Oğlumun vefatı dolayısıyla gerek cenaze törenine katılarak, gerekse taziye ve başsağlığı mesajlarını ileterek bu zor günümüzde yanımızda olan, manevi desteklerini esirgemeyen, acımızı paylaşan Genel Başkanım Sn. Özgür Özel başta olmak üzere, tüm siyasi partilerin Genel Başkanlarına ve Yöneticilerine, Valilerimize, Kaymakamlarımıza ve devletimizin her kademesinden bürokratımıza, önceki Genel Başkanlarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Milletvekillerimize, İl, İlçe Başkanlarımıza ve örgütümüze, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş'a, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'na, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarımıza, Belediye bürokratlarına ve Belediye emekçilerine, siyasi partilerin her kademeden yöneticilerine ve temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının başkan, yönetim ve temsilcilerine, Oda Başkanlarımıza ve yönetimlerine, Muhtarlarımıza, Meclis Üyelerimize, Afyonkarahisarlı ve Sandıklılı hemşehrilerime ve vatandaşlarımıza tüm ailem adına yürekten teşekkür ediyorum. Evladım merhum Bülent Yaşar'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Yattığı yer incinmesin."