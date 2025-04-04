Almanya ve Avusturya'nın, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile iki RS siyasetçiye ülkeye giriş yasağı getirdiği bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ve Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann'ın Saraybosna'da Bosna Hersek'teki durumu ele aldığı bildirildi. Görüşmede, özellikle Sırp Cumhuriyeti yönetiminin ayrılıkçı eylemlerinin tetiklediği anayasal krizin ele alındığı aktarıldı. Açıklamada, Avusturya ve Almanya'nın Sırp Cumhuriyeti entitesinden sorumlu politikacılara karşı diğer Avrupalı ortaklarla yakın koordinasyon içerisinde kararlı adımlar atacağı ifade edilerek, bu konuda 3 sorumlu RS politikacısının gelecekte Avusturya ve Almanya'ya girmesini engellemek için önlemler alındığı bildirildi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger açıklamasında,"Milorad Dodik ayrılıkçı kışkırtma ve eylemlerini yeni bir boyuta taşımış, ayrıca hukuki kırmızı çizgileri açıkça aşmıştır. Bu durum Batı Balkan ülkesinin güvenliğini, istikrarını, anayasal düzenini ve toprak bütünlüğünü tehdit etmektedir. Artık bu tür davranışlara tahammül etmek istemiyoruz. Aynı zamanda Bosna-Hersek'in geleceğinin AB'de olduğuna inanıyorum. Ayrıca siyasi bir mesaj vermek ve tüm Avrupa yanlısı güçlere Bosna-Hersek'in AB üyeliğine ulaşması yönündeki çabalarında aktif olarak desteklemeye devam edeceğimizi temin etmek istiyoruz. Özellikle Sırp Cumhuriyeti halkı için, çünkü onların Avrupa geleceğine giden yolu birkaç politikacı tarafından engellenemez" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Avrupa ve İklimden sorumlu Devlet Bakanı Anna Lührmann ise,"Bosna-Hersek'in anayasal düzenine yönelik saldırıların sorumluları, bölgede barış ve güvenliğin yanı sıra Bosna-Hersek'in AB'deki geleceğini de tehlikeye atmaktadır. İşte bu yüzden önlemlerimiz tam da bu insanlara yöneliktir. AB'ye giriş kapısı hiç bu kadar açık olmamıştı! Sorumlu olan herkesi AB reform yoluna dönmeye ve bu yolda bir sonraki adımları atmaya çağırıyoruz. Bosna-Hersek AB'ye aittir ve Almanya Bosna-Hersek'in yanında olmaya devam edecektir" diye konuştu.