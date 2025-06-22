Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Alibaba Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Hasan Kömür ve belediyenin ilgili birim müdürleriyle birlikte bölgede incelemelerde bulunan Başkan Uzun, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

" Başkanımız Dr. Adem Uzun, Alibaba Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Hasan Kömür ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte bölgede incelemelerde bulunan Başkanımız Uzun, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret sırasında çocuklarla da yakından ilgilenen Başkanımız Uzun, önümüzdeki dönemde mahallede hayata geçirilmesi planlanan hizmet ve projeler üzerine hemşehrilerimizle istişarelerde bulundu."

Başkanımız Dr. Adem Uzun, Alibaba Mahallesi’ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Mahalle Muhtarı Hasan Kömür ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte bölgede incelemelerde bulunan Başkanımız Uzun, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini dinledi.



Ziyaret… pic.twitter.com/8KXuLqkhPO Park halindeki araç alev aldı İçeriği Görüntüle June 21, 2025