Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Kadın Kolları Teşkilatı ile Sera Park'ta buluştu. Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle görüşerek, ilçe hakkında konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın ifadeleri şöyle: "Kadın Kolları Teşkilatımız birlik ve dayanışma ruhuyla Sera Park’ta buluştu.Milletvekilimiz Sn. @jsarieroglu, Sincan İlçe Başkanımız Sn. @Mstafa_Ozcan ve İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sn. @NigarKoca0666’nın katılımlarıyla gerçekleşen piknik organizasyonunda teşkilatımızın değerli hanımlarıyla bir araya geldik. Kadın Kollarımızın sahadaki azmi, fedakarlığı ve kararlılığı, teşkilat yapımızın en dinamik gücüdür. Bu kutlu davada, her biri ayrı ayrı değer taşıyan kadın teşkilat mensuplarımızla gurur duyuyor, emeklerine yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.