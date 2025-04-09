Bartın’ın Ulus ilçesi ile Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi'ne, nisan ayının ilk günlerinde önceki gece kar yağdı. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu kar yağışı, bölgeyi adeta bir kış manzarasına dönüştürdü. Soğucaksu Geçidi'nde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yeşil doğa ve beyaz örtü arasındaki kontrast görenleri büyüledi.

Zirvede bulunan yeşil ağaçların üzerine yağan kar, doğanın yeniden uyanışını ve kışın son demlerini bir arada gözler önüne serdi. Karla kaplanan ağaçlar, adeta bembeyaz bir örtüyle sarıldı. Özellikle 1200 rakımlı Isırganlı ve Elmacık köylerine de kar yağmasıyla, bu köylerdeki çiçek açan ağaçlar beyaz karla örtüldü. Doğanın bu nadir uyumuyla ortaya çıkan manzara, bölgedeki sakin ve tarihi yapıları ile birleşince, göz alıcı bir görüntü oluştu.

Köylerdeki eski tarihi evler, karlı manzarayla adeta bir kartpostal görüntüsü sundu. Zamanla silinmiş gibi görünen evler, karla kaplanmış çatılar ve yoldan geçerken karşılaşılan kar manzaraları, görenleri adeta hayran bıraktı. Özellikle Hasanören, Göksu, Şirinler ve Isırganlı köylerinde meydana gelen bu karla kaplanan doğa harikası, bölgeye gelen ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sundu.

Bölgedeki doğal güzellikler ve tarihi yapılar dronla görüntülendi. Yüksek rakımlı köyler arasındaki bu benzersiz kar manzarası, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğaseverler ve fotoğrafçılar için ideal bir rota haline gelen bu bölge, kar yağışıyla birlikte görsel bir şölen sundu. Hem yerel halk hem de turistler, doğanın bu olağanüstü hâlini keşfetmek için Soğucaksu Geçidi'ni ziyaret etmeye devam ediyor.