Bakan Kurum, açıklamasında, "Bu da hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların sağlık açısından özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları bulunan bireyler için risk oluşturduğunu belirtiyor. Aynı zamanda ormanlık alanlarda artan sıcaklık ve kuraklık riski, yangın ihtimalini ciddi ölçüde artırıyor.

Bakanlıktan Çağrı: Duyarlılık Hayat Kurtarır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşlardan şu konularda daha dikkatli olmalarını istiyor:

Aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılması,

Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması,

Anız yakma ve cam şişe bırakma gibi yangın riski taşıyan davranışlardan uzak durulması.

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak hava sıcaklıkları, hem günlük yaşamı hem de çevresel dengeleri tehdit ediyor. Uzmanlar, tüm yurttaşları bilinçli ve duyarlı olmaya davet ediyor.