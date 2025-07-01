Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay'da halen devam eden orman yangınlarıyla ilgili İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. Yumaklı, şu anda 6 farklı noktada yangınların sürdüğünü belirterek, özellikle Hatay Antakya’daki durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Rüzgarın kararsız ve sert esmesinin mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

Hatay’da Durum Ciddi

Bakan Yumaklı, Hatay Antakya'da rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşandığını belirtti. Bölgede 7 helikopter ve 60 arazözle müdahalenin sürdüğünü bildirdi. İzmir Seferihisar ve Menderes ile Manisa Akhisar ve Kula’daki yangınlarda ise önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Yumaklı, “Ahmetli yangını geniş bir alana yayıldı ama yüzde 90’ı çevrelendi. Tüm ekiplerimiz fedakarca mücadele veriyor” dedi.

“Bu Tam Bir Cephe Savaşı, Ama Vurdum Duymazlığı Aşamıyoruz”

Yangınların büyük bölümünün orman dışından başladığını hatırlatan Yumaklı, halkın dikkatli olması gerektiğini şu sözlerle vurguladı:

“2 dakikalık bir dikkatsizlik, günlerce süren bir felakete dönüşüyor. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızdan açık alanlarda ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini rastgele atmamalarını rica ediyoruz.”

“Türkiye Bu Alanda Dünya Liderlerinden Biri, Ama Kaynaklarımız Sınırsız Değil”

Türkiye’nin yangınla mücadelede hava ve kara gücü açısından Cumhuriyet tarihinin en güçlü konumunda olduğunu belirten Bakan Yumaklı, “Ancak hiçbir ülkenin gücü halkın duyarsızlığıyla baş edemez. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu savaşta en büyük destek” dedi. Yumaklı ayrıca, yangınlara müdahalede pilotların ve ekiplerin gösterdiği üstün çaba için teşekkür etti.