Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025 yılı adli tatil sürecine dair bilgi verdi. Tunç, adli tatilin 20 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül 2025'e kadar devam edeceğini belirterek, bu süreçte nöbetçi mahkeme ve savcılıkların görev başında olacağını söyledi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 331. maddesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 103. maddesi ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62. maddesi kapsamında belirtilen davaların adli tatilde de görülmeye devam edeceğini kaydeden Tunç, tatil sürecinde bazı sürelerin uzayacağını da hatırlattı.

Buna göre:

Hukuk yargılamalarında süreler adli tatil sonrasında 1 hafta,

İdari yargılama süreçlerinde 7 gün,

Ceza yargılamalarında ise 3 gün uzamış sayılacak.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hukukun üstünlüğünü temel alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi hedefimiz doğrultusunda, adalet hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle görev yapan tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Adli tatil dönemini değerlendirecek olan hâkim, savcı ve personelimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum.”