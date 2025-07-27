Türkiye'nin dört bir yanında peş peşe çıkan orman yangınları endişe verici boyutlara ulaştı. Kahramanmaraş, Bursa, Karabük, Diyarbakır ve Kocaeli’de etkili olan yangınlar, saatlerdir kontrol altına alınamıyor. Özellikle Kahramanmaraş’ta başlayan büyük yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler hem ormanlık alanlara hem de yerleşim yerlerine yaklaştı.

Bölgeden gelen görüntülerde gökyüzünü kaplayan duman, panik içindeki vatandaşlar ve yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri dikkat çekiyor. Ancak vatandaşlar, yangına müdahalenin yetersiz olduğunu savunuyor.

"Depremde yalnızız, yangında yalnızız!"

Yangının etkili olduğu bölgelerde yaşayan yurttaşlar, sosyal medyada ve yerel basında yardım çağrısında bulundu. Kahramanmaraşlı bir vatandaş, “Depremde yalnız bırakıldık, şimdi de yangında yalnızız." diyerek isyan etti