Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalarla ilgili verileri paylaştı. Buna göre, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren metro, ANKARAY ve otobüslerde 2025 yılı boyunca 3 bin 500 eşya kayboldu.

2026 yılının ilk üç ayında ise unutulan eşya sayısının 400’ü aştığı bildirildi. Yetkililer, her gün binlerce yolcuya hizmet veren toplu taşıma araçlarında kişisel eşyaların unutulabildiğine dikkat çekti.

Kayıp eşyalar için online sorgulama

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kaybettikleri eşyaları kolayca sorgulayabilmeleri için dijital hizmet sunulduğu belirtildi. Kayıp eşyaların, EGO’nun resmi internet sitesi üzerinden kontrol edilebildiği ifade edildi.

Kayıp Eşya Bürosu’na başvuru imkânı

Öte yandan, eşyasını bulamayan vatandaşların doğrudan Kayıp Eşya Bürosu’na başvurabilecekleri hatırlatıldı. Yetkililer, toplu taşıma kullanıcılarına eşyalarını kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.