Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören ilçesinde 19 Haziran’da gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında şüpheli bir aracı durdurarak sahte plaka üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan detaylı incelemelerde, şüphelilerin sahte plaka basımı için kullandıkları imalathanenin yeri tespit edildi. İmalathane, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, 68 adet harf ve rakamdan oluşan sahte plaka, 210 boş plaka, plaka mühür baskı makinesi, plaka keski makinesi, karekod basma makinesi, plaka baskı makinesi, büyük boy plaka boyama makinesi ile plaka boyası ve çeşitli boyutlarda demir harf ile rakam kalıpları ele geçirildi.

Belediye yetkilileri tarafından mühürlenen imalathane kapatılırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ankara’da sahte plaka imalatı yapan çete çökertildi.