Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"EGO Genel Müdürlüğü olarak, sizlere güvenli, konforlu ve hijyenik bir ulaşım hizmeti sunmak öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda, Ankara Metrosu Tren İşletmesi bünyesinde aktif olarak hizmet veren 56x6 tren setimizin iç ve dış temizlik işlemleri, belirli periyotlarla titizlikle gerçekleştirilmektedir. Temizlik çalışmalarımız, hem yolcu memnuniyetini artırmak hem de toplu taşıma araçlarımızın uzun ömürlü ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla aralıksız sürdürülmektedir."

Değerli Ankaralılar,



EGO Genel Müdürlüğü olarak, sizlere güvenli, konforlu ve hijyenik bir ulaşım hizmeti sunmak öncelikli hedefimizdir.



Bu kapsamda, Ankara Metrosu Tren İşletmesi bünyesinde aktif olarak hizmet veren 56x6 tren setimizin iç ve dış temizlik işlemleri, belirli… pic.twitter.com/zm2xPHqoVy — EGO Genel Müdürlüğü (@egobilgi) April 9, 2025