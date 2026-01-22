Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan ve baharın gelişini simgeleyen Saya Gezmesi, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumsal dayanışmayı, paylaşmayı ve bereket inancını ön plana çıkarıyor. Ankara Kulübü Derneği öncülüğünde düzenlenen programda; davul-zurna eşliğinde saya gezmesi, geleneksel maniler, seyirlik oyunlar, sinsin ateşi ve seymen gösterileri yer alacak.

Zengin Program, Renkli Görüntüler

Etkinlik programı kapsamında katılımcılar, gün boyunca kültürel sohbetlerden yöresel ikramlara, halk oyunlarından geleneksel ritüellere kadar pek çok değeri bir arada yaşayacak. Sinsin ateşi etrafında gerçekleştirilecek gösteriler ve halaylar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Tüm Ankaralılar Davetli

Ankara Kulübü Derneği yetkilileri, kültürel mirasın yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyan bu anlamlı etkinliğe tüm üyeleri ve Ankaralı vatandaşları davet etti. Saya Gezmesi ile Ankara’nın geleneksel kültürünün bir kez daha hayat bulacağı vurgulandı.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 25 Ocak 2026 Pazar

Yer: Sirkeli Köyü (Mahallesi) / Pursaklar – Ankara