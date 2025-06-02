Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ Kurban Bayramı yaklaşırken kurban kesecek vatandaşlara uyarılarda bulundu., Yalçındağ “Ülkemizde 800-900 bin arası büyükbaş, 2-2,5 milyon arası küçükbaş hayvan her yıl Kurban Bayramında ibadetimizin gereği kesiliyor. Bunun karşılığı 200 bin ton et üretimi gerçekleşiyor. Avrupa’nın tüm mezbahalarını toplayıp ülkemize yaysak böyle bir organizasyonu bir günde gerçekleştirmek mümkün değil. Kurban kesimi çok önemli bir organizasyon olup; ülkemizde kurban kesim yerlerinde, kurban alınan yerlerde bir şekilde yapılıyor, kimisi özellikle küçük baş hayvanları kendi imkanları ile kesiyor. Bunların hepsi bizim gerçeklerimiz. Bu kadar büyük bir çapta kesimin yapıldığı ortamlarda kesim hatalarının olmaması düşünülemez. Bunun için kurbanımızın öncelikle doğru insanlar tarafından kesilmesi ve işlenmesi, yine doğru bir şekilde muhafaza edilmesi gerekiyor.” dedi.

“İŞİ EHLİNE VERİN”

Oda Başkanı Yalçındağ İş güvenliğinin en önemli unsurlarından biri işi, o işin uzmanı olan kişiye yaptırılması gerektiğini, doğru adresin ise herkesin mahallesindeki kasaplar olduğunu belirtirken “Özellikle büyükbaş hayvan kesiminin, büyükbaş kurban kesimi için hazırlanmış yerlerde kasaplar tarafından yapılması çok önemli ki kaza sayısını da büyük oranda azaltır. Kesim sırasında kullanılacak aletler keskin ve temiz, tam olmalı. Bu aletler her sene bilenmeli. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yönetmeliğinde kurban etlerinin, et satışıyla ilgili onaylı-kayıtlı işletmelerin dışında işlenmesi, hazırlanması yasak. Karşılığı da çok ciddi para cezasıdır. Seneden seneye ortaya çıkıp ben kasabım demek, kömürlükten çıkarılan makine ile kıyma çekme hizmeti vermek, ahlak dışı bir olaydır, halk sağlığını tehdittir. Herkes kendi işini yapacak. “diye konuştu.

ÜZÜCÜ KAZALAR OLUYOR

Geçtiğimiz senelerde bir çocuk makinaya elini kaptırdığını söyleyen Oda Başkanı Yalçındağ “Böyle yerler bize gelse, ücretsiz destek oluruz. Bizim amacımız, önceliğimiz para kazanmak değil, en güvenlikli şekilde, hijyen kurallarına uygun hizmet ve ürün sunmak, özetle; halk sağlığı. Ette, yenmeyecek bir bölüm ayıklanmamışsa, bu kıymanın tamamına bulaşır, bir de makinadaki bulaşıklık bir sonraki vatandaşın etine, kıymasına da bulaşmış olur. Her mahallede kasap dükkanlarımız var. Et, sağlıklı bir şekilde hazırlanacağı kasaba götürülmeli.” İfadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HATA SICAK ETİ DİNLENDİRMEDEN BUZDOLABINA KALDIRMAK

Kurban Bayramında kesimin ardından parçalanan etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak bir şekilde poşetlere konularak dolaplara kaldırılmasının sakıncalı olduğunu belirten Yalçındağ, şu tavsiyelerde bulundu ”Kurban etleri kesimden sonra parçalanıyor ve plastik kovalara ya da naylon torbalara konularak, eve götürülüyor ve buzdolabına konuluyor. En büyük hata bu. Bu şekilde et kendi sıcaklığıyla bir saate kalmaz yemyeşil olup, bakteri üretir ve kendi kendini bozar. Etin, tepsiler vasıtası ile taşınması daha uygun olur. Yapılması gereken ise; eve gider gitmez eti taşınan tepsilerden hızlıca alıp, mutfak tezgahının üzerine serip en az iki saat soğumasını beklemek. Soğuduktan sonra et yine bir tepsiye konulup, buzdolabına kaldırılmalı, ertesi gün de kasaba götürülmeli. Kasapta hazırlattıktan sonra da tüketilecek miktarda parçalara ayırıp, öyle dondurulması gerekir. Donmuş etin 3-4 ay içerisinde tüketilmesi en doğrusudur.”