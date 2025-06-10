Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, adliye muhabirleriyle anlamlı bir bayram buluşması gerçekleştirdi. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Murat İlhan ile Başsavcıvekilleri Veysel Kaçmaz ve Melih Aladağ’ın da katıldığı bayramlaşma programı, adliye kafeteryasında samimi bir ortamda gerçekleşti. Başsavcı Karaköse, gazetecilerin bayramını kutlayarak, onlara çikolata ve kolonya ikram etti. Bayram coşkusunun paylaşıldığı etkinlikte, hatıra fotoğrafı çekilerek bu özel an ölümsüzleştirildi. Adliye mensupları ve muhabirler arasındaki sıcak diyalog, bayramın birlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha pekiştirdi.

Kaynak: AA