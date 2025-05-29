Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalçın, fethin sadece askeri bir zafer olmadığını, aynı zamanda bir medeniyetin inşası anlamı taşıdığını vurguladı.

Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun kararlılığına dikkat çeken Yalçın, “’Ya ben İstanbul’u alırım ya İstanbul beni’ diyen büyük komutan Fatih Sultan Mehmet ve inançla yürüyen kahraman ordusu, azmin, imanın ve aklın en büyük zaferlerinden birini kazanarak, Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar oldu,” ifadelerini kullandı.

Yalçın açıklamasında, fethin yalnızca surları değil, kalpleri de fethettiğini belirtti. “Fetih; yalnızca toprak kazanmak değil, medeniyet kurmak, adaletle hükmetmek, ilimle yoğrulmuş bir geleceği inşa etmektir,” dedi.

Mesajında Fatih Sultan Mehmet ve fethin tüm kahramanlarını rahmetle andığını ifade eden Yalçın, “Mekânları cennet, izleri ebedî olsun,” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlanıyor

Osmanlı Padişahı II. Mehmet’in 29 Mayıs 1453’te Bizans İmparatorluğu’na son vererek gerçekleştirdiği İstanbul’un Fethinin üzerinden 572 yıl geçti. “Çağ açıp çağ kapatan” bu tarihi zafer, Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Fatih Sultan Mehmet'in komutasındaki Osmanlı ordusu, 53 gün süren kuşatmanın ardından Bizans’ın başkenti Konstantinopolis’i alarak hem Doğu Roma İmparatorluğu'nu sona erdirdi hem de Orta Çağ’ı kapatıp Yeni Çağ’ı başlattı.

Fetih, yalnızca askeri bir başarı olarak değil; bir medeniyetin yeniden doğuşu, kültürel ve dini hoşgörünün simgesi olarak da kabul ediliyor. İstanbul’un Fethi, aynı zamanda Hz. Muhammed’in, "Konstantiniyye elbet bir gün fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri ne güzel askerdir," hadisine dayanan bir inançla da anılıyor.