Akyurt Belediyesi, 6-12 yaş arasındaki çocukların için sünnet kayıtlarına başladı. Kayıtlar 20 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek olup, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuru yapılabilecek.

"Sünnet kayıtları başladı"

Akyurt Belediyesinin konuya ilişkin paylaşımı şöyle: "Akyurt’ta ikamet eden 6-12 yaş arasındaki çocuklarımız için sünnet kayıtları başladı. Ailelerimiz, belediye binamızda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuru yapabilir, detaylı bilgi için 844 1 844 / 2220 numaralı telefonu arayabilirler." ifade edildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık Kimdir?

Hilal Ayık, eğitimli ve bilişim altyapısına sahip bir siyasetçidir. AK Parti çatısı altında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra, 2019’dan beri Akyurt Belediye Başkanı olarak hizmet veriyor ve 2024’te yeniden seçilerek bu görevine devam ediyor.