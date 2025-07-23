Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışan taşeron işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Sabah saatlerinde şantiyede toplanan işçiler, haklarını talep ederken güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımında görevli taşeron işçiler, maaş ödemelerinin geciktiği gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı. Sabah saatlerinde şantiye sahasında toplanan kalabalık bir işçi grubu, haklarını talep etmek için bir araya geldi.

Eylem sırasında bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İşçilerin dağılması yönünde yapılan uyarıların ardından güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Müdahale sırasında TOMA da şantiye alanındaydı.

İşçilerin hangi firmaya bağlı olduğu ya da ödenmeyen maaşlarla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, yaşanan gelişme üzerine gözler santral yönetimi ve yüklenici firmalara çevrildi.

Akkuyu Nükleer AŞ ya da taşeron şirketler tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.