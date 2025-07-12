Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma için kürsüye çıkarken çalınan yeni şarkı, salondaki partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Alkışlarla tempo tutulan şarkının sözleri dikkat çekti. "Milletin gücüyle sınırları aşan, Türkiye’nin lideri işte AK Parti" sözleriyle başlayan şarkı, partinin küresel vizyonuna ve Erdoğan’ın liderliğine vurgu yapıyor.

AK Parti'nin Yeni Şarkısı Sözleriyle Dikkat Çekti

Şarkının sözlerinde yer alan ifadeler, hem parti vizyonunu hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik rolünü ön plana çıkarıyor. İşte şarkının tam sözleri:

“Alnımız AK / Geleceğe bak / Uyku yok bize / Haram yorulmak

Halk için Hakk’la / Küresel yolda / İşte AK Parti / Dimdik ayakta

Milletin gücüyle / Sınırları aşan / Türkiye’nin Lideri / İşte AK Parti

Milyonlar nefer / Dünya bizi bekler / O bir küresel lider / Recep Tayyip Erdoğan

Meşaleni yak / Haydi sen de kalk / Tarih yeniden / Yazılıyor bak

Sınırları aş / Mazluma ulaş / Artık silinsin / Gözlerdeki yaş”

Toplantıya Kimler Katıldı?

Kızılcahamam’daki toplantıya, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, milletvekilleri ve kabine üyeleri katıldı. Üç gün sürecek istişare kampında, ekonomi, dış politika, seçim stratejileri ve teşkilat çalışmaları gibi başlıklar ele alınacak.

Yeni Seçim Dönemine Hazırlık Mesajı

Yeni şarkının lansmanı, AK Parti'nin yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesindeki kampanya sürecine hazırlandığını gösteriyor. “Tarih yeniden yazılıyor” ve “Dünya bizi bekler” gibi ifadeler, partinin iddialı mesajlarını pekiştiriyor.