Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Levendoğlu’nun cenazesi, 8 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Türk tiyatrosunun ve sinemasının önemli isimlerinden biri olan Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyunculuk, yönetmenlik, çevirmenlik ve yazarlık gibi birçok alanda önemli katkılarda bulunan Levendoğlu'nun cenazesi, 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Levendoğlu'nun vefatı, sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.