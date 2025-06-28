Adana'da arkadaş grubu arasında çıkan silahlı kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, 26 Haziran akşamı merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde oldu. Arkadaş grubu arasında başladığı iddia edilen tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Tabancalar ile ateş açılan kavgada Hasan Karaaslan boynundan ve başından, 4 kişi de bacaklarından vurularak yaralandı. Kavgaya karışanlar olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Özel harekat polislerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerindeki yaralılar, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve yoğun bakım ünitesine alınan Hasan Karaaslan, saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.