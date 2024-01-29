Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Yüreğir Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Erhan Gürbüz idaresindeki 01 M 0538 plakalı yolcu minibüsü, Temel Arkan idaresindeki 01 FZ 107 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 yolcu ile sürücü Arkan ve yanındaki Seray Arkan yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Seray Arkan ekiplerce çıkartılırken, 9 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan Seray Arkan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Minibüs şoförü tedavisinin ardından gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'da Kaza
Adana'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA Ajansı
Yorumlar