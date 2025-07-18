Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 18'inci yaptırım paketini onayladıklarını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya’nın enerji sektörünü, petrol taşımacılığında kullanılan gölge filosunu ve bankalarını hedefleyen 18’inci yaptırım paketine onay verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin Rusya’ya yönelik 18’inci yaptırım paketini kabul ettiklerini açıkladı. Rusya’ya uygulanan baskıyı artırma konusundaki kararlılıklarını vurgulayan Kallas, “AB, Rusya’ya karşı bugüne kadarki en güçlü yaptırım paketlerinden birisini onayladı” dedi.

Rus Petrol Tavan Fiyatı Düşürülecek!

Kallas, Rusya’nın askeri harcamalarını daha fazla sınırlandıracaklarını aktararak, Rus gölge filosunda yer alan 105 gemiyi listelediklerini kaydetti. Rus bankalarının finansal kaynaklara erişimini kısıtladıklarını belirten Kallas, “Kuzey Akım boru hatları yasaklanacak. Rus petrol tavan fiyatı daha da düşürülecek” dedi. Kallas, Rusya’nın savunma sanayisine daha yoğun baskı uygulayacaklarını, yaptırımların delinmesi ve insansız hava araçlarında kullanılan teknoloji ihracatına karşı mücadelelerini güçlendireceklerini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de “Rusya’ya karşı 18’inci yaptırım paketimiz üzerindeki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum” paylaşımında bulundu. Rusya’nın bankacılık, enerji ve savunma-endüstriyel sektörlerini hedef aldıklarını belirten von der Leyen, Rus petrolüne yeni bir dinamik tavan fiyat getirdiklerini kaydetti.

Petrol tavan fiyatının, ortalama piyasa fiyatının yüzde 15 altında kalacak şekilde dinamik bir mekanizmayla belirleneceği ve bu çerçevede, yeni petrol tavan fiyatının varil başına 47,6 dolara düşürüleceği bildirildi.